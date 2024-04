Allenatore Milan - nome intrigante | piace Tedesco e non solo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina fa il punto sul nuovodel. Spunta un altro candidato:del Belgio

Come prossimo Allenatore del Milan si starebbe facendo strada un'altra ipotesi stuzzicante , con la candidatura di Arne Slot del Feyenoord (pianetamilan)

Chi sarà il post Pioli? Il Milan è a caccia del prossimo Allenatore : Cardinale ha dato il via libera ad accelera re. I prossimi 10-14 giorni saranno decisivi. Ecco le idee di Ibrahimovic , Moncada e Furlani (pianetamilan)

Nel segno di Joshua Zirkzee . Contro la Roma il gioiello olandese ha realizzato il gol numero 11 e l`assist numero 5 in campionato. Probabilmente... (calciomercato)

Partenze dolorose oltre a Pioli: 200 milioni per l’addio al milan - Si preannuncia una rivoluzione al milan e non solo in panchina con il divorzio di Pioli: i big a rischio cessione a milanello ...calciomercato

milan, Zirkzee a prescindere dal nuovo allenatore: contatti in corso e fiducia in aumento - Nel segno di Joshua Zirkzee. Contro la Roma il gioiello olandese ha realizzato il gol numero 11 e l`assist numero 5 in campionato. Probabilmente anche i più importanti.calciomercato

Il milan pensa al dopo Pioli. Van Bommel sfida Lopetegui, l’ultima tentazione è De Zerbi - Il milan, al contrario, vuole rimanere competitivo ma senza cedere a spese folli, anzi ha scelto un progetto impostato su giovani di qualità e vuole un allenatore che abbia dimostrato di saperne ...repubblica