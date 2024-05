Calendario Europei taekwondo 2024 | programma - orar - -v, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 7 maggio 2024) Da giovedì 9 a domenica 12 maggio si terranno a Belgrado i Campionatidi, primo grande evento della stagione con in palio le medaglie. La rassegna continentale assoluta (torneo di classificazione G4) rappresenta inoltre una prova generale molto interessante per gli atleti nel percorso di preparazione verso i Giochi Olimpici di Parigi. Aspettative importanti per la Nazionale italiana, che si presenterà nella capitale serba con una delegazione di 13 atleti (7 uomini e 6 donne) pronti a giocarsi qualcosa di importante nelle categorie di peso olimpiche e non olimpiche. Osservati speciali ovviamente i tre azzurri qualificati per le Olimpiadi: Vito Dell’Aquila (-58 kg), Simone Alessio (-80 kg) e Ilenia Matonti (-49 kg). Completano il roster tricolore Andrea Conti (54), Daniel Lo Pinto (63), Antonio Falco (68), Angelo ...