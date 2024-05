Suicide Squad | Kill the Justice League è un terribile flop commerciale - Rocksteady è a rischio?

(Di giovedì 9 maggio 2024) Warner Bros. ha rivelato chetheha pesato in negativo per circa 200 milioni di dollari di entrate per la società. Come riportato da Insider Gaming, questa conferma ufficiale è stata condivisa durante il report riguardante gli utili del primo trimestre della società, con un rappresentante del colosso americano che ha definito come “deludenti” le performance di vendita del gioco, aggiungendo inoltre che “ha generato ricavi significativamente inferiori” alle aspettative. Leggiamo le dichiarazioni condivise da CFO di Warner Bros, Gunnar Wiedenfels: “A partire da Studios, il calo di oltre 400 milioni di dollari anno su anno durante il primo trimestre è dovuto principalmente alla competizione molto dura che abbiamo affrontato nel settore dei videogiochi rispetto al ...

Quando la vittima è il gioco stesso: Kill the Justice League , debutto videoludico della Suicide Squad , potrebbe chiudersi con la stagione 5 Anche al di fuori della nostra recensione, Suicide Squad : Kill the Justice League non ha proprio fatto ...

Suicide Squad : Kill the Justice League non è riuscito a trovare il successo sperato neanche con il lancio della prima stagione. Il piatto forte del nuovo aggiornamento era l’introduzione di Joker, che a quanto pare non è riuscita a fare il miracolo ...

Suicide Squad : Kill the Justice League ha registrato solo 118 giocatori attivi contemporaneamente su Steam . Il titolo di Rocksteady, disponibile da febbraio, è stato pesantemente criticato per la scarsa trama, la caratterizzazione dei personaggi, ...

L'industria soffre e ora si teme anche per Rocksteady - L'industria soffre e ora si teme anche per Rocksteady - suicide squad: Kill the Justice League ha fatto segnare vendite così deludenti che ora si teme per la sopravvivenza di Rocksteady.

Suicide Squad è un flop: c'è chi teme per il futuro di Rocksteady - suicide squad è un flop: c'è chi teme per il futuro di Rocksteady - L'ultimo report finanziario di Warners Bros. Discovery certifica il flop commerciale di suicide squad: c'è chi teme per il futuro stesso di Rocksteady ...

Suicide Squad: Kill the Justice League è stato un flop, Warner Bros si dice delusa dalle vendite del gioco - suicide squad: Kill the Justice League è stato un flop, Warner Bros si dice delusa dalle vendite del gioco - suicide squad: Kill the Justice League è stato un insuccesso, e a meno che il supporto live service non riesca miracolosamente a riportare a galla il gioco attirando milioni di utenti, verrà ricordato ...