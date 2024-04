Suicide Squad | Kill the Justice League | Batman tornerà | secondo un rumor

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 8 aprile 2024)thenon è riuscito a trovare il successo sperato neanche con il lancio della prima stagione. Il piatto forte del nuovo aggiornamento era l’introduzione di Joker, che a quanto pare non è riuscita a fare il miracolo di cui Rocksteady e WB Games avevano bisogno. Dopo un lancio tutt’altro che ricco di entusiasmo e successo,theha cercato di uscire dall’anonimato e dal pregiudizio che aveva segnato i mesi prima del Day one, ma per ora senza ottenere la rinascita auspicata. Le prossime stagioni saranno fondamentali per capire se c’è una speranza di evitare l’oblio e il fallimento totale, anche se c’è già chi parla del 2025 come termine del supporto ...