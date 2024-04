Fare scuola camminando | un anno itinerante per 15 studenti con insegnanti-guide Ecco il progetto Strade Maestre

Tajani e il siparietto con gli studenti - foto e battute : “Meglio fare le foto che andare a scuola - vero ragazzi?” Dopo l'episodio che ha visto protagonista la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un altro membro delle istituzioni italiane è stato al centro di un simpatico siparietto con una scolaresca. ...

Scuola e università - spese sempre più care : “La soluzione? Pagarle con crediti welfare” Negli Usa più di 30 milioni di studenti non possono permettersi i pasti scolastici, mentre in Galles persino la metà dei nuclei familiari non riesce a star dietro alle richieste economiche dei ...

Bambine accoltellate davanti scuola - ragazzina ha infarto per lo shock : nulla da fare Bambine accoltellate davanti scuola, ragazzina ha infarto per lo spavento: per lei non c’è stato nulla da fare Una Francia intera sconvolta e sotto shock per la terribile aggressione che si è ...

Entro il 2024 il Metaverso per la scuola : “non racconterete agli studenti com’erano i dinosauri - ma li farete camminare in mezzo a loro” Meta, azienda leader nel campo della realtà virtuale e aumentata, ha annunciato il lancio di una nuova iniziativa dedicata al settore dell'istruzione. Entro la fine dell'anno, la società introdurrà ...

Milano - flash mob degli studenti in Piazza Castello : “Basta repressione a scuola. Faremo nuove occupazioni” Gli studenti milanesi sono scesi in Piazza ancora un volta per protestare contro “il genocidio a Gaza, la scuola del merito e la repressione nell’università”. Venerdì 12 aprile una manifestazione ...