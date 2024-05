Storia di mia moglie | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 9 maggio 2024)di mia: trama, cast e streaming delStasera, giovedì 9 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondadi mia(A feleségem története),del 2021 scritto e diretto da Ildikó Enyedi, al suo esordio in un lungometraggio in lingua inglese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Anni Venti. Il capitano di lungo corso Jakob Storr ha il controllo totale della propria nave ma non della propria vita. In particolare a sfuggirgli è suaLizzy, una donna francese incontrata per caso (ammesso che il caso esista): il capitano Storr si voleva sposare, credendo di dare così maggiore stabilità alla propria vita, e si è proposto alla prima donna che è entrata in un caffè. Lizzy è una creatura affascinante ma del ...