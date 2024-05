Non giocare a Roma Il cattivo presagio della moglie - poi il gol | la strana storia di Andrich

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2024) Robertè stato uno dei grandi protagonisti-Leverkusen, semifinale di andata di Europa League. Il centrocampista delle ‘Aspirine’ ha segnato un gol magnifico nel secondo tempo arrotondando il punteggio sullo 0-2 in favore dei tedeschi. Una conclusione da fuori area precisa e letale che si è abbassata sotto la traversa lasciando Svilar di sasso. Un gol bellissimo che ha rischiato di non arrivare mai per colpa. A rivelarlo è stato lo stesso centrocampista ai microfoni di “Kicker.de”. Alla vigiliagara,aveva spiegato come lagli avesse confessato di avere delle brutte sensazioni: “non voglio che giochi a, ho un brutto presentimento“. Fortunatamente per lui (un po’ meno per i giallorossi) il brutto ...