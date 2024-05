Trenta tiri del Psg ieri sera - 44 se si considera anche l’andata Di questi solo 5 sono finiti nello specchio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2024)Le Parisien commenta la sconfitta in Champions del Psg contro il Dortmund nella semifinale di ritorno. In Francia è tutto un “troppo sicuri di sé”, “troppo poco precisi”. Un mare di rimpianti descritti bene da una statistica in particolare. Quella deila squadra di Luis Enrique ha tirato verso la portavolte, un record in Champions. Però ha beccato ledella porta5 volte. La delusione del Psg è parialle aspettative prima della partita Scrive Le Parisien: “La delusione è stata all’altezza delle aspettative. Quella di una squadra fiduciosa, sicura dei propri punti di forza. Quella di un Psg che “vincerà” e si qualificherà alla finale di Champions League. In unata iniziata con passione ...