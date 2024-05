Star Trek 4 - Chris Pine sorpreso dall' ingaggio di un nuovo sceneggiatore | Pensavo che lo script fosse pronto

(Di giovedì 9 maggio 2024) L'interprete di James T. Kirk nella saga sci-fi reboot spiazzatoa decisione della produzione.ha mostrato stupore per la decisione della produzione di affidare a Steve Yockey l'incarico della scrittura della sceneggiatura di4. L'attore è rimasto spiazzato non per la scelta di Yockey ma perché convinto che logiàtornerà nel franchise nel ruolo del Capitano Kirk nei tre film precedenti del franchise reboot,(2009), Into Darkness -(2013) eBeyond (2016). "cigià una sceneggiatura" ha risposto l'attore alla ...

È ufficialmente iniziata in Irlanda la produzione della seconda stagione di Mercoledì : con un video, girato dal punto di vista di Mano, Netflix ufficializza il cast , tra ritorni ed entusiasmanti new entry.

Sembra ancora lungo il percorso che porterà a uno Star Trek 4: nonostante la Paramount avesse annunciato un nuovo sceneggiatore, gli attori non hanno alcuna tempistica. Lo conferma Chris Pine alias Kirk.

