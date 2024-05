Nuovo video dell’arresto di Matteo Falcinelli - gli agenti al 25enne | “Le manette te le sei meritate”

(Di giovedì 9 maggio 2024) È stato diffuso undell'arresto del. Nel filmato il ragazzo si trova in commissariato e chiede a un agente perché è stato ammanettato. Il poliziotto risponde: “Le hai meritate. Devi comportarti bene, altrimenti ti arresteremo die aggiungeremo 'cose' a tuo carico". Il North Miami Beach Police Department ha detto che rilascerà in settimana una "dichiarazione dettagliata" dell'arresto.

“Non so ancora cos’ho fatto”, dice lo studente universitario all’agente mentre è in attesa in una cella. Che risponde: “Qualcosa che ha a che fare con la violenza”

