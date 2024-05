Sport in tv oggi giovedì 9 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024)ci aspetta una giornata ricca di. Prosegue il Giro d’Italia con una tappa sulla carta molto avvincente e continuano gli Internazionali d’Italia con gli incontro di primo turno. L’Italia affronterà la Svezia in un’amichevole di volley femminile, da seguire con attenzione il preolimpico di lotta e il preolimpico di canoa velocità. Spazio anche agli Europei di karate e all’imperdibile Italia-Montenegro valida per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano. In serata toccherà a Roma e Atalanta nelle semifinali di ritorno dell’Europa League di calcio. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegliivi in9 ...