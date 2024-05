Sondaggi politici elettorali oggi 1 maggio 2024 | la situazione verso le europee

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 1 maggio 2024)– Secondo l’ultimoo pubblicato da Euractiv, basato sui dati di Europe Elects, in vista delle elezioniFratelli d’Italia è data al 28% con 23 seggi (ne aveva ottenuti 5 nel 2019, uno lo aveva conquistato dopo la Brexit e ora ne conta 10), il Pd al 20% (17 seggi contro i 19 presi nel 2019 e ora scesi a 14), il M5s viene dato al 16% (tornerebbe ai 14 seggi presi cinque anni fa ma che nel corso della legislatura si erano ridotti a 5 per le fuoriuscite), Forza Italia prenderebbe l’8% (7 seggi contro i 6 del 2019, più uno acquisito dopo la Brexit, e i 10 attuali), a cui va aggiunto il seggio per le minoranze ...