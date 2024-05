Sole e caldo nel weekend - poi l’Italia si spezza in due | le previsioni meteo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Che tempo farà fino a sabato 11 maggio Ancora qualche pioggia all'orizzonte, ma la primavera sta per tornare con unggiato e temperature anche oltre la media del periodo. Un cambiamento che tuttavia, almeno al Nord, potrebbe essere breve. Il clima potrebbe infattire l'Italia in due all'inizio della prossima settimana tra abbondanti precipitazioni

Migliora il tempo, nel weekend sole su tutta Italia - Migliora il tempo, nel weekend sole su tutta Italia - Tempo in miglioramento nei prossimi giorni. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo. (ANSA) ...

Meteo Italia, la nazione si spacca in due: sole e caldo nel weekend poi si cambia - Meteo Italia, la nazione si spacca in due: sole e caldo nel weekend poi si cambia - Temperature al di sopra della media stagionale, essere di breve durata, soprattutto al Nord, dove si prevedono abbondanti precipitazioni all'inizio della prossima settimana, mentre al Sud è attesa una ...

Meteo. Anticiclone in rinforzo nel weekend e caldo in aumento, ma anche alcuni temporali. Tutti i dettagli - Meteo. Anticiclone in rinforzo nel weekend e caldo in aumento, ma anche alcuni temporali. Tutti i dettagli - Il tempo tenderà a stabilizzarsi sin da venerdì con il rinforzo dell''anticiclone, ma rimarrà la possibilità di qualche fenomeno pomeridiano. SITUAZIONE. Il vortice responsabile delle attuali condizio ...