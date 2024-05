Comunicare - ma come? | La politica sui socia - un prodotto da vendere

(Di domenica 5 maggio 2024) "Leader e partiti si sono avvicinati a tecniche consolidate nel largo consumo, passando dalle vecchie e care affissioni all’uso deil. La tendenza sembra essere quello di un ritorno alle origini, al contatto diretto con gli elettori con tecniche nuove", lo dicono Domenico Petrolo e Lorenzo Incantalupo, autori del libro ‘Chi mi ama mi voti. Storie, riflessioni e dialoghi sul marketing e’ (Guerrini e Asti Editori). Gli autori dialogheranno con Erika Pontini, capocronista de ‘La Nazione’ per presentare il libro, mercoledì alle 18.30 alla Giunti Odeon. Un libro che indaga sulquesti due mondi così lontani, oggi collaborano a stretto contatto. Esiste ancora questo confine netto tra marketing e? "Esiste il marketing politico che funziona se funziona il ...

