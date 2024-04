Enzo Fattori multato per aver pulito una spiaggia sul lago a Desenzano del Garda Il sindaco lo invita in Comune

(Di venerdì 19 aprile 2024)sul(Brescia), 19 aprile 2024 –è statoperunasuldi. All’uomo, noto per la sua attività di raccolta rifiuti e segnalazioni di criticità (buche, scarichi) asul, nel Bresciano, è stata comminata una sanzione da 500 euro perché è stato sorpreso dalla polizia locale mentre spostava un parabordi e lo metteva messo nei cestini della differenziata. Possibile che non potesse farlo? Esattamente: un’ordinanza sindacale vieta di raccogliere, asportare e spostare oggetti, materiali, rocce e sedimenti di qualsiasi tipo e natura. Proprio quello che gli agenti hanno contestato a...

Desenzano del Garda , 18 aprile 2024 – A tutto questo «bailamme», dice, non è abituato. Da quando, infatti, si è diffusa la notizia, attr aver so il video fatto dall’amico Rino Polloni, di una multa ... (ilgiorno)

Multa da 500 euro al volontario di Desenzano che raccoglie i rifiuti - Recuperando dal litorale un parabordo Enzo Fattori ha violato l’ordinanza comunale. Già scattata la colletta sui social ...giornaledibrescia

Multato per aver raccolto rifiuti sulla spiaggia del Garda, Fattori farà ricorso: «Situazione assurda». Il sindaco lo invita in Comune - «E' da trent'anni che raccolgo gratuitamente i rifiuti e non mi è mai accaduto nulla di simile». Intanto il sindaco di Desenzano, Guido Malinverno, si è detto dispiaciuto per l'accaduto ...brescia.corriere

Enzo Fattori, “spazzino” del Garda multato per aver raccolto un parabordi: “Non mi fermo, impugnerò il verbale” - Brescia, social solidali ma il sindaco Guido Malinverno spiega: trovati residuati bellici, divieti pro sicurezza ...ilgiorno