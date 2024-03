Riforma pensioni | ultime | ‘Il Titanic delle pensioni’ | considerazioni sul libro di Sergio Rizzo

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di giovedì 28 marzo 2024), giornalista e fino al 2021 vicedirettore di Repubblica, ha da poco pubblicato un testo molto evocativo sia per immagine di copertina che per titolo relativamente al nostro sistema previdenziale, che si intitola: ‘ Ilperché lo stato sociale sta affondando’, e porta in calce proprio l’immagine di una nave che affonda. Il testo come si evince dalle poche parole che lo descrivono fa un excursuspolitichestiche e del lavoro che sono risultate piuttosto fallaci per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale, se a questo scenario, politiche errate dei Governo dal 92 in poi, si aggiunge un contesto demografico profondamente in mutazione, pochi nati a fronte di molti morti, si comprende facilmente come il rischio ...