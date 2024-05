Sempre peggio per Francesco Benigno - insulti transfobici a Vladimir Luxuria | ho i c*glioni come lui

(Di giovedì 9 maggio 2024), cacciato dal reality Mediaset per intemperanze fisiche e verbali nei confronti di Artur, continua a sbraitare sui social. L’ultimo attacco ha superato il limite.ha infatti pesantemente insultato, replicando ad un utente che aveva scritto “hanno fatto male a riesumarti“. “Riesumarmi?”, ha risposto. “E questo secondo te è meno grave di dire cheo è un maschio e che nessuno potrà smentirmi? Invece purtroppo per te e la tua triste vita io ci sono da 35 anni e ci sarò per altri 35e comunque senza piegarmi a novanta ma con le mie forze e abilità e senza nè genitori nè fratelli e sai perché? Perché ho anche io i coglionio ma li uso per raggiungere i risultati non ...

