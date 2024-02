Sella Cento, Mussini si infortuna. Potrebbe saltare 3 o 4 partite

(Di domenica 25 febbraio 2024) Brutta tegola per la, che nella settimana di sosta forzata per il rinvio del match con Trapani, invece che recuperare gli acciaccati, perde Federico. L’esterno reggiano si èto nei giorni scorsi al torace e la situazione pare seria, tale da fermarlo per alcune, si parla per ora di 3-4. Dovesserecuperare prima del previsto,ro essere solo due le gare che salterà, vista la particolarità del calendario di(3 marzo a Torino, 8 marzo in casa con Agrigento e poi fermi fino al 24, quando si andrà a Milano), ma vista l’incertezza ora non resta che navigare a vista e sperare.