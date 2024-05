Secondo i dati di Save the Children - non lavora il 42,6% delle madri tra i 25 e i 54 anni Donne a cu - al momento della separazio -e, viene dato un assegno che -oi, anni -opo, potrebbe essere rivisto al ri -asso, a loro spese

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’Italia si conferma fanalino di coda in Europa per quanto riguarda i tempigiustizia. Tempi lunghi che gravano su tutti i cittadini. Ma, in particolare, nelle cause dine e nelle sentenze per l’di mantenimento, sullecon figli, denuncia l’Avvocato Valentina Ruggiero, esperta in diritto di famiglia. E lesono ancora una volta i soggetti deboli. Restare genitori dopo lane: i consigli di ...

Ne succedono di cose veramente assurde in quel del trono over di Uomini e Donne ed è soprattutto per questo che il pubblico di Canale 5 vi è così affezionato e lo segue con una fedeltà senza eguali, però ciò che è andato in onda nel corso della ...

Omicidio Etleva, Selami Bodi condannato a 27 anni di carcere - Omicidio Etleva, Selami Bodi condannato a 27 anni di carcere - Savona – Condanna a 27 anni di carcere. Con le attenuanti generiche che sono state giudicate equivalenti alle aggravanti. È questo il verdetto della Corte d’assise per Selami Bodi (42 anni), l’uomo ...

Assegni di mantenimento e giustizia lenta: i rischi per le madri che si separano - Assegni di mantenimento e giustizia lenta: i rischi per le madri che si separano - Secondo i dati di Save the Children, non lavora il 42,6% delle madri tra i 25 e i 54 anni. donne a cui, al momento della separazione, viene dato un assegno che poi, anni dopo, potrebbe essere rivisto ...

Donna morta in aerofune, cinque gli indagati - Donna morta in aerofune, cinque gli indagati - Sono cinque gli indagati per l'ipotesi di omicidio colposo dalla Procura di Sondrio, in relazione all'indagine per fare piena luce sul tragico incidente nel quale domenica a Bema (Sondrio) ha perso la ...