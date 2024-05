Gli puzza l’alito Uomini e Donne - la rivelazione è pazzesca | mai visto niente del genere in tanti anni

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ne succedono di cose veramente assurde in quel del trono over died è soprattutto per questo che il pubblico di Canale 5 vi è così affezionato e lo segue con una fedeltà senza eguali, però ciò che è andato in onda nel corso della puntata di ieri è del tutto inedito ed esilarante. La rivolta delle dame. Maria De Filippi, Tina Cipollari e GiSperti non sapevano dove mettersi le mani mentre ridevano per il già rinominato online alito-gate. Soltanto dai protagonisti del trono over dipoteva uscire una scena così demenziale e il format è una garanzia per il pubblico proprio per la sua comicità di fondo., scoppia il caso sulNell’ultima puntata andata in onda, ieri pomeriggio, ...