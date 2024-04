Caso Scurati | partecipazione a Che Sarà viene annullata per motivi editoriali Il documento che smentisce la Rai

(Di sabato 20 aprile 2024)Rai (ph. Repubblica) Ildelladi Antonioa Chebloccata dalla Rai sembra ingigantirsi. Dopo il disappunto della conduttrice del programma di Rai 3, Serena Bortone, e il malcontento generale che ha scatenato l’ennesimo dibattito politico, il Direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini ha dato una spiegazione che, alla luce di quanto emerso, sembra avere più di una falla. Corsini ha tenuto a precisare che nei confronti dinon è avvenuta “nessuna censura“, motivando con questioni economiche e nonil mancato intervento dello scrittore questa sera dalla Bortone: “Credo sia opportuno non confondere aspetticon quelli di natura economica e contrattuale, sui quali sono in corso ...

