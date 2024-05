San Giorgio a Cremano | evade dai domiciliari | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sandai. La Polizia di Stato arresta un 46enne per evasione domiciliare gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pessina hanno controllato un soggetto accertando che lo stesso era sottoposto agli arrestipresso una struttura in provincia di Campobasso. Per tale motivo, l’uomo, un 46enne di Portici, è stato tratto in arresto per evasione. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.