Cossellu - Eur spa ora in salut - 120 milioni di investimenti

(Di lunedì 22 aprile 2024) Una società tornata ine "con un recupero della redditività e prospettive solide e durature di crescita, un piano dida 120in 5 anni, di cui 27 derivanti dai nostri utili, la crescita del polo per gli eventi formato dalla Nuvola e da un Palazzo dei congressi che ristrutturiamo in modo da accogliere più eventi". L'ad di Eur spa Angela Maria, a pochi giorni dall'assemblea che dovrà rinnovare i vertici (il 24 aprile in prima e poi il 6 maggio in seconda convocazione) della società detenuta dal Mef (90%) e Roma Capitale (10%) si mostra soddisfatta del lavoro compiuto nei tre anni del suo mandato. Alla presentazione dei lavori di ristrutturazione del Palazzo dei Congressi (8di euro di investimento e due anni nei quali la struttura rimarrà comunque aperta), ...

EUR SpA e lo Studio Alvisi Kirimoto presentano i lavori di ristrutturazione del Palazzo dei Congressi di Roma - Home Economia urbana EUR SpA e lo Studio Alvisi Kirimoto presentano i lavori di ristrutturazione del Palazzo dei Congressi di Roma EUR Spa, società controllata del Ministero dell’Economia e delle Fina ...radiocolonna

Cossellu, Eur spa ora in salute, 120 milioni di investimenti - Una società tornata in salute "con un recupero della redditività e prospettive solide e durature di crescita, un piano di investimenti da 120 milioni in 5 anni, di cui 27 derivanti dai nostri utili, l ...ansa

8Mln per la ristrutturazione del Palazzo dei Congressi - L'annuncio in conferenza stampa. Un intervento definito "epocale". Due anni di lavori per la rifunzionalizzazione dell'edificio ...rainews