Elly Schlein sfida il governo sul salario minimo | Basta bonus e spot elettorali

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La segretaria del Partito Democraticofesteggerà il primo maggio a Portella della Ginestra. Ma il suo partito ha anche presentato in Cassazione una proposta di legge popolare: «Sulchiediamo la spinta delle persone. La nostra proposta è stata affondata in Parlamento dal, ora lo sfidiamo: vediamo se farà la stessa cosa davanti alle firme di migliaia di cittadini e cittadine. Vedremo se Giorgia Meloni avrà il coraggio di voltare la faccia dall’altra parte», dice a La Stampa. Perché l’esecutivo con l’equo compenso «ha buttato la palla in tribuna per prendere tempo. Ma Giorgia Meloni lo ha detto di non volere il. E invece in Italia c’è una questione salariale grande come una casa, che non si risolve con ...

Le proposte stanno a zero. La campagna elettorale del Pd in vista delle Europee, come spesso - o meglio quasi sempre - a sinistra, è tutta una campagna elettorale "contro". E tra i bersagli grossi dei dem, ecco il generale Roberto Vannacci, fresco di candidatura con la Lega e al centro di ... Continua a leggere>>

Strage di Portella della Ginestra, schlein e Conte in Sicilia per commemorare le vittime - elly schlein e Giuseppe Conte saranno oggi a Piana degli Albanesi per commemorare le vittime della strage di Portella della Ginestra, dove l’1 maggio 1947 morirono dodici persone a opera della banda d ...

Continua a leggere>>

Europee, liste di centrosinistra. Zingaretti dopo elly. M5S punta su Morace. E a sinistra c’è Marino - Tante donne, tante “seconde vite” e, soprattutto, tanta ambizione. Alla prova delle Europee Partito democratico, Movimento 5 stelle e Avs mandano momentaneamente in soffitta il ...

Continua a leggere>>

Elezioni europee. incubo 4% per Renzi e Calenda, ma per Meloni e Salvini non è meglio - Correrà Giorgia Meloni, uguale sarà il sogno di elly schlein, Antonio Tajani vorrà confermare che l’eredità politica di Berlusconi non è andata in fumo. In extremis pure Calenda non sa dire no e sarà ...

Continua a leggere>>