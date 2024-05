Mosca, 9 mag. (Adnkronos) - In tutta la Russia si terranno parate militari, concerti e marce con veicoli d'epoca in onore del 79° anniversario della Giornata della Vittoria sul nazismo nella 'Grande Guerra Patriottica'. A Mosca, la celebrazione si ...

Mosca, 9 mag. (Adnkronos) – In tutta la Russia si terranno parate militari, concerti e marce con veicoli d’epoca in onore del 79° anniversario della Giornata della Vittoria sul nazismo nella ‘Grande Guerra Patriottica’. A Mosca, la celebrazione si ...

Russia celebra la Giornata della Vittoria, Putin: "Forze nucleari sempre pronte" - russia celebra la giornata della Vittoria, Putin: "Forze nucleari sempre pronte" - Il leader del Cremlino alla parata: "Le nostre forze strategiche sono sempre pronte al combattimento" ...

Russia, meno uomini e mezzi, ma tanta fiducia nel trionfo in Ucraina: tutto quello che c’è da sapere sulla Parata della Vittoria - russia, meno uomini e mezzi, ma tanta fiducia nel trionfo in Ucraina: tutto quello che c’è da sapere sulla Parata della Vittoria - È la giornata della Vittoria, certo, la festa nazionale che commemora il trionfo sovietico sul nazifascismo, ma l’allusione stavolta è a una nuova vittoria, in Ucraina, che la russia sente vicina come ...

La Giornata Parlamentare: Meloni rilancia sul premierato, Schlein attacca - La giornata Parlamentare: Meloni rilancia sul premierato, Schlein attacca - Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha nuovamente garantito che non ci sarà ... approvata la risoluzione di maggioranza sulle missioni internazionali, nella giornata di oggi l’Assemblea della ...