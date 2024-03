Strage a Mosca | Putin | I responsabili saranno puniti | chiunque ci sia dietro Domani giornata di lutto nazionale in Russia

Alla sala concerti Crocus di Mosca è stato perpetrato "un atto terroristico sanguinoso e barbaro" . Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un discorso diffuso in televisione, promettendo ... (today)

Strage a Mosca, Tajani: "Non abbiamo notizie di italiani coinvolti" - A Mosca ci sono 2.700 italiani, non abbiamo notizie di italiani coinvolti. Il Ministero degli Esteri fin dall'8 di marzo aveva invitato gli italiani a non partecipare a eventi culturali e musicali ...notizie.tiscali

Strage di Cocrus: così lo Stato islamico entra nella terza guerra mondiale a pezzi - La scenografia della Strage di Krokus ricorda tanto Beslan e soprattutto Dubrovka, la presa di ostaggi nel teatro, un altro attacco alla Mosca benestante e indifferente a una tragedia lontana. Ma a ...globalist

Attentato Mosca, cosa sappiamo sui terroristi L'Isis, il Tagikistan, la paga da 500mila rubli, le accuse all'Ucraina e i video «deepfake» - La Russia ora vuole giustizia. Le autorità hanno confermato gli arresti di quattro persone, sospettate in relazione alla Strage di ieri a Mosca. Secondo la ...ilmattino