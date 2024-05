Incidente mortale a Roma est | chiusa Via Prenestina - perde la vita 37enne

(Di giovedì 9 maggio 2024)stamattina aest sulla Via. La strada risulta ancora. Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia Locale diCapitale.oggi 9 maggio: foto dal gruppo Facebook “Gallicano nel Lazio” (ilcorrieredellacitta.com)Gli agenti del gruppo IV Tiburtino della Polizia Locale diCapitale sono intervenuti per i rilievi di un grave, avvenuto intorno alle 4 di questa mattina, all’intersezione tra viae viaNuova, tra un motociclo Yamaha ed una Fiat 500. Dopo lo scontro, il motociclista, italiano di 37 anni, è stato trasportato presso il Policlinico Tor Vergata, dove è ...

Intervento del della Polizia Locale in via di Boccea per un grave Incidente dall’esito mortale . Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, del I Gruppo Prati, sono intervenute questa mattina intorno alle 04.30 in via di Boccea, prossimità’ ...

Incidente mortale a Roma est: chiusa Via Prenestina - Incidente mortale a roma est: chiusa Via Prenestina - Incidente mortale stamattina a roma est sulla Via Prenestina. La strada risulta ancora chiusa. Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia Locale di roma Capitale. Incidente mortale roma oggi 9 ...

Incidenti oggi, 41enne morto investito sulla Tangenziale Est Milano/ Roma, passante travolto da furgone - Incidenti oggi, 41enne morto investito sulla Tangenziale Est Milano/ roma, passante travolto da furgone - Incidenti oggi, 41enne morto investito sulla Tangenziale Est Milano. A roma un uomo è stato travolto e ucciso da un furgone, i dettagli ...

Auto contro scooter sulla via Prenestina: un morto - Auto contro scooter sulla via Prenestina: un morto - Tragedia questa mattina a roma Est. Una persona ha perso la vita in un incidente stradale sulla via Prenestina poco dopo le 4. A scontrarsi sono stati una Fiat 500 e uno scooter. Ancora non è chiara l ...