Roma - piccoli vandali in azione in XV Municipio | imbrattate automobili e pensiline degli autobus

Via di Donna Olimpia a Roma , in corso le operazioni della Polizia Locale per il censimento di 287 appartamenti. Hanno preso avvio, all’alba di questa mattina, le operazioni da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, per eseguire il censimento ...

Paura a Martis per un bambino scomparso: ritrovato in un fossato - Paura a Martis per un bambino scomparso: ritrovato in un fossato - Un momento di apprensione ha scosso la comunità del sassarese la scorsa notte, quando un bambino olandese di 10 anni è scomparso da un b&b a Martis, scatenando la preoccupazione dei suoi genitori e de ...

Roma, ampia adesione ai bandi per i biodigestori. Commissione al lavoro per valutazione - roma, ampia adesione ai bandi per i biodigestori. Commissione al lavoro per valutazione - roma, ampia adesione ai bandi per i biodigestori. Commissione al lavoro per valutazione è quanto riportato da AMA ...

Vandali in azione nel XV Municipio di Roma, la denuncia dell’Italia dei Diritti - Vandali in azione nel XV municipio di roma, la denuncia dell’Italia dei Diritti - Vandali in azione nel XV municipio di roma, la denuncia dell'Italia dei Diritti. "Genitori poco attenti, la ricerca della ...