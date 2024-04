Roma - oltre 200 agenti della Polizia Locale nel XII municipio | Via al censimento degli alloggi ATER

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Via di Donna Olimpia a, in corso le operazioniper ildi 287 appartamenti. Hanno preso avvio, all’alba di questa mattina, le operazioni da partediCapitale, per eseguire ilsiti in via di Donna Olimpia, al civico 30. Sul posto200, impegnati nelle verifiche di 287 appartamenti. Le operazioni sono tuttora in corso. Seguiranno aggiornamenti. su Il CorriereCittà.