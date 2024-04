Salvare la Locanda dei Girasoli - a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 aprile 2024) Gentili Daniele De Rossi (allenatore della), Roberto Gualtieri (sindaco di), Lapo Elkann (Lapo Elkann), e chiunque sia interessato, vedo che voi conoscete bene ladeie anzi ne avete ben meritato. Io invece so poco più della cattiva notizia: che oggi, 30 aprile, alle ore 11, i suoi protagonisti dovranno riconsegnare le chiavi dell’immobile di via Taranto 54, nel Tuscolano, nel quale svolgono la loro mirabile attività. L’immobile, già sequestrato a Forza Nuova, era stato consegnato loro nel luglio del 2022 dall’Ater, l’azienda territoriale per l’edilizia residenziale del comune di. “Sembrava un sogno: l’opportunità di continuare un’esperienza di inserimento lavorativo inaugurata nel 1999 per iniziativa di genitori di ragazze e ragazzi con sindrome di Down e altre ...