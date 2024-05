(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il divorzio ormai solamente da formalizzare tra ile Stefano Pioli ha aperto ufficialmente il casting per la panchina rossonera in vista...

Giorgia Meloni come Marilyn Monroe : il murale , realizzato dall'artista aleXsandro Palombo, è comparso in via Monte Napoleone a Milano , via dello shopping di lusso. La premier, che qualche ora fa ha annunciato la sua discesa in campo alle elezioni europee, è stata ritratta nell'iconica posa ... Continua a leggere>>

milan, guarda che numeri Fonseca: l'ex Roma è il miglior tecnico di Francia - Il divorzio ormai solamente da formalizzare tra il milan e Stefano Pioli ha aperto ufficialmente il casting per la panchina rossonera in vista della prossima stagione. Tra.

Continua a leggere>>

Thiago Motta in pole per la Juventus, Bologna guarda a Pioli - Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna, è il principale candidato a prendere il posto di Allegri sulla panchina della Juventus. Questa eventualità ha spinto il Bologna a cercare un sostituto per ...

Continua a leggere>>

Il Torino guarda in Francia per rinforzare la difesa - Il Torino inizia a sondare il mercato in vista del mercato estivo, ed il nome nuovo per rinforzare la difesa granata arriverebbe dalla Francia. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.com, che ...

Continua a leggere>>