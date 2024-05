Roma | controlli a Don Bosco Cinecitta’ est e Appio Claudio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024) CRONACA DI– Il 9 maggio 2024, i Carabinieri della Stazione diCinecittà, con il supporto di altre pattuglie della Compagnia diCasilina, hanno dato esecuzione a un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio nei quartieri Don, Cinecittà est e. L’obiettivo principale era la prevenzione e la repressione della criminalità diffusa nelle aree di periferia. Durante queste attività, sono stati identificati 40 persone e controllati 20 veicoli. In particolare, tre persone, di età compresa tra i 21 e i 56 anni, sono state denunciate alla Procura della Repubblica per invasione di terreni o edifici. Queste persone sono state sorprese mentre tentavano di occupare abusivamente degli appartamenti negli stabili di via Lucio Mummio e via Flavio ...