Roccella silenziata dalle femministe | ecco la vera censura fascista

(Di giovedì 9 maggio 2024) La sinistra parla tanto, assolutamente troppo, die perde di vista le vere azioni antidemocratiche. Pressochè quotidianamente troviamo lo Scurati o lo Zerocalcare di turno a lamentarsi dei pericoli per la libertà di espressione. Ma poi compagni e compagnucci non aprono bocca di fronte alle vere minacce per la libertà. Ne sa qualcosa la ministra Eugenia, vittima ancora una volta di una protesta degli attivisti rossi durante gli Stati Generali della Natalità organizzati a Roma. Durante il suo intervento, un gruppo di studenti ha iniziato a rumoreggiare e a esporre dei cartelli con un messaggio forte e chiaro: “Sul corpo mio decido io”. Poi, appena la titolare della Famiglia ha preso la parola, sono partiti fischi e urla, che l’hanno spinta a rinunciare al suo discorso e ad abbandonare l’evento. Altro che ...