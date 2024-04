Matteotti Dieci vite - il libro di Zincone a 100 anni dall’omicidio fascista | Su Scurati censura vergognos - ma la storia non si può riscrivere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) “L’eredità politica di Giacomonon dovrebbe essere tanto ciò che è avvenuto dopo l’omicidio, ma quello che è successo durante la sua vita. Se c’è un messaggio politico, citato anche da Antonionel monologoto in modoo dalla Rai, è che il fascismo, al contrario di quanto spesso cercano di raccontare i post fascisti che vorrebbero edulcorare gli effetti del ventennio in Italia, è violento e codardo sin dalle origini, dai primi’20.viene ucciso dai fascisti il 10 giugno 1924, neanche fece in tempo a vedere le ‘leggi fascistissime’ . Ma lanciò l’allarme sul pericolo della violenzae sulla riduzione delle libertà già nel gennaio ’21. Se c’è un messaggio è proprio questo: è vietatola ...