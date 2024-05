Rivoluzione a X Factor | cambia la giuria e la conduttrice

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 9 maggio 2024) Non ci sarà più Francesca Michielintutto a “X”, per quello che per molti sarà l’ultimo anno in onda su Sky. È FQ Magazine a dare i nuovi nomi che popoleranno il programma dedicato alla ricerca di un talento musicale. Dopo l’avventura di Francesca Michielin, al timone, arriva un’altra cantante. Secondo il quotidiano si tratta di Giorgia. L’artista già quest’anno ha fatto delle prove generali visto che in una delle serate del Festival di Sanremo 2024 ha co – condotto con Amadeus. Leggi anche: “Xrete dalla prossima stagione? Scartata l’ipotesi di un ritorno di Alessandro Cattelan, la scelta è ricaduta su Giorgia per l’edizione di X, in partenza a settembre di quest’anno. Non finisce qui: stando alle indiscrezioni non sono stati confermati Morgan, Fedez, Ambra e Dargen ...