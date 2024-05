Rita Granata investita e uccisa a 27 anni - lutto a Napoli | “Gentile e solar - dolore immenso”

Incidente a Fuorigrotta - muore Rita Granata dopo 3 giorni di agonia Non ce l?ha fatta Rita Granata, è morta ieri mattina all?ospedale San Paolo dopo tre giorni di agonia. La ventisettenne napoletana era stata investita domenica scorsa in via...

E’ morta Rita Granata - la ragazza investita a Fuorigrotta mentre scendeva dal taxi (Adnkronos) – Non ce l'ha fatta Rita Granata, la 27enne napoletana investita da un'auto domenica notte in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli mentre scendeva da un taxi. La giovane era rimasta gravemente feRita, dopo essere stata ...