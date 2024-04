Incendio in un ristorante di Monza | ferite due persone rimaste intrappolate sul balcone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) Graviin unmartedì stasera in via Lecco a. Duesulsono state messe in salvo dai pompieri. Erano le 21.15 circa quando le squadre del Comando die Brianza dei vigili del fuoco sono intervenute per unche ha interessato un attività adibita alla ristorazione. All'arrivo delle squadre, leall'interno del locale erano già state fatte allontanare. Si è provveduto con l’ausilio dell'autoscala ad evacuare duebloccate sula causa della presenza di molto fumo. Sono state poi soccorse dal personale sanitario inviato da Areu e trasportate in codice giallo all'ospedale. In posto l'autopompa, ...