(Di giovedì 9 maggio 2024) AGI - Lo spostamento della goccia fredda verso la Grecia porta ancora un pò di instabilità sulle regioni del Sud. Tra oggi e domani saranno infatti possibili acquazzoni especie sulle zone interne di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel frattempo un campo di alta pressione si rafforza sull'Europa centro-occidentale e nel corso del secondo weekend di maggio porterà condizioni di tempo asciutto su tutta la Penisola con temperature in rialzo. Valori massimi comunque in linea con le medie del periodo e generalmente compresi tra 24 e 26 gradi. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteono che però mostrano un possibile peggioramento nel corso della prossima settimana. Una profonda struttura depressionaria si muoverà infatti dalle Isole Britanniche verso l'Europa occidentale e nei giorni centrali del mese ...

Settimana di transizione per l'Italia con l'attraversamento di un nuovo ciclone che porterà pioggia e temporali prima di spostarsi gradualmente verso est lasciando spazio al sole quasi ovunque durante il weekend.

Brutte notizie sul fronte Meteo : quella in arrivo si preannuncia una settimana turbolenta per gran parte dell'Italia, a causa di un'intensa perturbazione atlantica che si sta dirigendo verso la Penisola da nord a sud, portando con sé piogge e ...

Cronaca meteo. Tra schiarite e altre piogge e temporali che insistono su alcune regioni. PIOVASCHI SULLA VAL PADANA. Il settore centro-occidentale della Pianura Padana è alle prese con annuvolamenti irregolari e qualche pioggia che bagna le pianure lombarde e il basso Piemonte, oltre a ...

Residui temporali in Italia ma migliora nel fine settimana - Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, qualche addensamento sulle Alpi con possibili piovaschi ...

Meteo – Weekend di sole e caldo primaverile, ma inizio prossima settimana sono in arrivo delle correnti umide - Dopo un weekend primaverile, correnti umide potranno arrivare già all'inizio della prossima settimana portando nuvolosità e piogge su alcune regioni ...