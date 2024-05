TFA Sostegno - in un’Università di Reggio Calabria i posti scendono da 1 600 a 500 | Numeri spropositati rispetto ad abitanti

(Di martedì 7 maggio 2024) Hanno preso il via oggi le prove preselettive del IX ciclo del TFA. Le prove proseguiranno domani per i docenti della primaria, poi della secondaria di primo grado e il 10 maggio sarà il turno degli insegnanti della secondaria di secondo grado. L'articolo .

Per l'anno accademico 2023/2024, il Ministero dell'Università ha dato il via libera all'organizzazione dei corsi di specializzazione rivolti all'insegnamento di supporto per studenti con disabilità, interessando i diversi gradi dell'istruzione: ...

TFA sostegno IX ciclo : sono in corso di pubblicazione i BANDI con le relative scadenze per la presentazione della domanda. Attenzione: le Università stanno differenziando le date, una specifica per i "riservatari" e una per il concorso ordinario. ...

La prova scritta per l’accesso al corso del TFA sostegno IX ciclo consiste in domande a risposta aperta, di lunghezza variabile in base alle indicazioni dei singoli Atenei. Oltre a verificare la capacità di argomentazione e il corretto uso della ...

