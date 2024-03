Liga | 27esima giornata | Real pari e polemiche Ok Atletico | perde il Girona

(Di lunedì 4 marzo 2024) Milano, 4 marzo 2024 - Fine settimana di fuoco incon la controversa decisione arbitrale del signor Gil Manzano a tenere banco dopo il pareggio delMadrid sul campo del Valencia. Il direttore di gara ha fischiato la fine della partita su un cross di Brahim Diaz che esattamente tre secondi dopo il triplice fischio avrebbe portato al gol vittoria di Jude Bellingham. Non ne approfittano però le inseguitrici dei Blancos: il Barcellona si fa fermare sullo 0-0 dall'Bilbao, mente ila Mallora. Questa sera il posticipo tra Osasuna e Deportivo Alavés chiuderà il turno. Ripercorriamo tutte le partite e vediamo come cambia la classifica. Tutti i match del weekend Ventisettesimadispagnola che si è aperta venerdì con il successo ...

Osasuna-Alaves, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici: Osasuna-Alaves è una partita della 27esima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.ilveggente

Preso in Liga il gemello di Yildiz | Juve, altro capolavoro di Giuntoli: ha sborsato solo 15 milioni: Giuntoli non si ferma più: ingaggiato per 15 milioni di euro un classe 2005 della Liga. Allegri lo affiancherà a Yildiz ... Francesco Calzona in occasione del posticipo domenicale della 27esima ...dotsport

Barcellona, pari con il Bilbao e Xavi perde de Jong e Pedri: che perde per infortunio sia de Jong che Pedri: una situazione delicata in vista del ritorno di Champions League contro il Napoli. I voti ai protagonisti del match valido per la 27esima giornata del ...calcionews24