Raffica di incidenti in direzione della Val Seriana | code e rallentamenti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bergamo.dinel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 9 maggio. Dopo le 16, infatti, lungo le vie di risalita delle Valli, sono stati numerosi gli scontri che hanno impegnato forze dell’ordine e personale del 118. Il territorio maggiormente colpito è stata la direttrice lungo la Val, a partire da Gorle, dove si è registrato l’incidente più grave, fino ad arrivare a Rovetta. Scontri tra macchine e motociclette, tamponamenti a catena ma anche investimenti di pedoni. A Gorle, alle 16.30, uno scontro tra un’automobile e una motocicletta: il fatto è avvenuto in via Roma, all’altezza del civico 8, coinvolte due persone e a riportare le ferite più gravi è stato l’uomo che si trovava in sella. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri del Comando di Bergamo, infatti, si tratterebbe di un 41enne che, sbalzato, ...