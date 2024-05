Firenze - raffica di incidenti Auto si ribalta sui binari della tramvia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 – Incidente stradale questa mattina in via Luigi Gordigiani, zona viale Redi: un’ha urtato un altro veicolo ed è finita suindosi su un fianco. La linea T2 è stata così interrotta per circa 30 minuti prima di riprendere regolare servizio. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale. Nella notte ci sono stati altri duestradali che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di: il primoin viale XI Agosto, all’intersezione con via Sestese, intorno alle 4,25, l’altro alle 5,30 a Vaglia sulla via Fiorentina. In questo caso i vigili del fuoco hanno estratto il conducente per affidarlo al personale sanitario.