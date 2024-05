Quando e dove si giocherà la finale di Champions League Dortmund-Real Madrid? Data - ora e luogo

“90 minuti en el Bernabéu son molto longo”. Era la frase che pronunciò Juanito, quasi quarant’anni fa, replicando a chi sosteneva quanto fosse complesso per il Real Madrid ribaltare lo 0-2 dell’andata di semi finale contro l’Inter in Coppa Uefa ...

Ancelotti è di nuovo in finale di Champions con il suo calcio non etichettabile. Lo scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport. Scrive il direttore del Corsport: Ancelotti è di nuovo in finale di Champions con il suo calcio non ...