Giovanni Ferretti De Luca, sindaco di Rozzano , è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare della ristrutturazione dello Stadio San Siro

Il sindaco Gianni Ferretti tenta il bis. È stata ufficializzata nelle ultime ore la (ri)candidatura del primo cittadino uscente, 60 anni, imprenditore e politico, alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. La sua lista, “ Rozzano per Gianni ...

Sindaco Rozzano: 'Più speranze per stadio Inter, ho avuto contatti. Sogno una finale di Champions qui' - sindaco rozzano: 'Più speranze per stadio Inter, ho avuto contatti. Sogno una finale di Champions qui' - Ci sono più speranze per lo stadio dell'Inter a rozzano. Ad annunciarlo è Gianni Ferretti, sindaco del Comune alle porte di Milano, nel corso di un'intervista concessa a TVPlay, nella quale parte ...

Raid vandalico a Rozzano: danneggiata la sede del candidato sindaco - Raid vandalico a rozzano: danneggiata la sede del candidato sindaco - È successo a rozzano nella notte tra domenica e lunedì 6 maggio, dove alcuni vandali hanno danneggiato la vetrina del candidato sindaco per il centrosinistra ...

Rozzano, danneggiata sede comitato elettorale centrosinistra: in frantumi la vetrina con la foto di Giuseppe Foglia - rozzano, danneggiata sede comitato elettorale centrosinistra: in frantumi la vetrina con la foto di Giuseppe Foglia - Via Gerani, nella notte lanciato un sasso contro la vetrina. Il primo cittadino e candidato del centrodestra condanna l’atto vandalico: “Gesto inaccettabile” ...