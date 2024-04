Oblio oncologico - pubblicato il decreto che ne definisce i tempi

(Di sabato 27 aprile 2024) . In alcuni casi scatta già dopo un anno dal termine delle curein Gazzetta Ufficiale ildel Ministero della Salute cheper l’per alcune patologie specifiche. La buona notizia è che per alcune tipologie di tumore, il tempo di attesa per beneficiare dell’si riduce notevolmente. Se la legge generale prevede infatti l’dopo dieci anni dalla fine delle cure, per alcune patologie specifiche questo tempo si dimezza, scendendo fino ad un solo anno. Quali tumori beneficiano dell’precoce? Ildel Ministero della Salute individua un elenco di tumori: Colon-retto Stadio I, qualsiasi età 1 anno Colon-retto Stadio II-III, ...

Sanità. Oblio oncologico, Boschi (IV): altro tassello contro discriminazioni - È stato messo un altro tassello importante per cancellare discriminazioni e ridare speranza a chi è guarito da un tumore ...

Continua a leggere>>

Oblio oncologico in Italia: nuovi termini per diverse neoplasie - Le nuove normative sull’oblio oncologico in Italia: termini ridotti per l’oblio di specifiche neoplasie come tumore del colon. Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato in Gazzetta ...

Continua a leggere>>

Oblio oncologico, pubblicata la tabella con le nuove tempistiche/ Per alcuni tumori scatta dopo un solo anno - Oblio oncologico, pubblicato il decreto ministeriale con le varie tempistiche a seconda del tipo di cancro: il tempo scende fino ad un anno ...

Continua a leggere>>