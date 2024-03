Amato accusato di duplice omicidio | parte il processo Il rebus dell’oculista divide Bologna | tanti indizi | manca la prova regina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2024 – Il grande interrogativo: Giampaoloè colpevole o innocente? Quello che si apre domani davanti alla Corte d’assise è uno dei processi più incerti e appassionanti mai celebrati a. Gli ingredienti del giallo ci sono tutti: un medico molto noto in città, anche perché è stato per anni nello staff della Virtus pallacanestro,di aver ucciso la moglie Isabella Linsalata, anche lei medico, e la suocera Giulia Tateo, somministrando loro un mix letale di farmaci. Un movente in chiaroscuro: per l’accusa è granitico, visto che, 64 anni, voleva incassare l’eredità e vivere liberamente una relazione extraconiugale, mentre per la difesa è debole, se non inconsistente, poiché l’oculista non aveva bisogno di soldi e già frequentava senza problemi l’amante. Una storia ...