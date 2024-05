Pro Vita e Famiglia inaugura La Casa di Chiara per le donne con gravidanze patologiche

Big Mama: «A 16 anni sono stata violentata nei bagni della scuola. Ora ho fatto pace con me stessa e voglio sposare Lodovica» - Big Mama: «A 16 anni sono stata violentata nei bagni della scuola. Ora ho fatto pace con me stessa e voglio sposare Lodovica» - Per lui, e per tanti come lui, le donne sono una merce. Da allora mi è capitato altre ... ero ubriaca e uno mi ha caricato sulla sua macchina con la scusa che mi accompagnava a casa. Non è andato fino ...

Uomini e Donne, Francesca Del Taglia: "Con Eugenio Colombo ci ho riprovato ma.." - Uomini e donne, Francesca Del Taglia: "Con Eugenio Colombo ci ho riprovato ma.." - L'ex volto di Uomini e donne, Francesca Del Taglia, ha parlato della sua lunga relazione con l'ex tronista Eugenio Colombo.

Nozze d'argento per la Race for the Cure - Nozze d'argento per la Race for the Cure - Al via, da oggi, la 25’ edizione della manifestazione per la lotta al tumore al seno. Domenica si passeggia o si corre, per la prima volta anche una gara competitiva ...