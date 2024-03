L’Asl aderisce alla Giornata di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Arezzo, 12 marzo 2024 – A partire dal 2022, il 12 marzo di ogni anno è lanazionale dilaneiall’iniziativa anche l’Azienda USL Toscana Sud Est, che monitora con attenzione il fenomeno, mettendo, inoltre, in atto tutte le azioni possibili per proteggere e supportare il personale. Per quanto riguarda gliAsl Tse, rispetto al 2022, nel 2023 c' è stato un incremento di segnalazioni importante, queste infatti sono passate da 228 a 452 (235 Arezzo, 133 Grosseto, 84 Siena). Tale dato può essere spiegato in ...