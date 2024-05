Pregiudizi da abbattere Nasce un centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Esiste ancora un forteo secondo il quale le scuole sarebbero considerate di serie A, B e C, con la formazione professionale all’ultimo posto della graduatoria. Taleo induce una scelta “in negativo”: se uno studente non è “da liceo” allora potrebbe pensare al tecnico, e se non è neanche “da tecnico” solo allora si apre la possibilità della formazione professionale. Occorre, soprattutto da parte dei genitori e dei docenti della scuola secondaria di primo grado, superare gli stereotipi". Luigi Ballerini, orientatore e scrittore, inquadra così la sfida in occasione di “Piazza Galdus“. Nella sede di via Pompeo Leoni si parte dagli ultimi dati sulla sperimentazione lombarda della riforma 4+2 del ministro Giuseppe Valditara che riguarderà tecnici e professionali. Dall’anno scolastico 2024/25 coinvolgerà 104 percorsi nella rete ...