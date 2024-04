Un poliziotto israeliano accoltellato a Gerusalemme | arrestato un turista turco – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 aprile 2024) Un agente della polizia israeliana di 30 anni è statooggi martedì 30 aprile a. Stando alle prime ricostruzioni di Hareetz, l’aggressore è un cittadino«arrivato nel Paese nelle ultime 72 ore, molto probabilmente un», fa sapere una fonte di polizia ai media locali. L’uomo è stato identificato e poi fermato dagli agenti. I filmati girati dalle telecamere di-sorveglianza della zona, che circolano sui social, mostrano l’aggressione avvenuta vicino a una stazione di polizia. Leggi anche: Netanyahu: «Entreremo a Rafah con o senza accordo». Il piano in due fasi per la tregua a Gaza: i tempi sul rilascio degli ostaggi al cessate il fuoco L’ultima offerta di tregua ad Hamas per Gaza: «Cessate il fuoco per 40 giorni e rilascio degli ostaggi». Blinken: ...